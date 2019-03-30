Хаверц намекнул на переход в Баварию

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц прокомментировал возможность своего перехода в мюнхенскую Баварию в 2020 году.

"У меня есть контракт с Байером и я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы команда вышла в Лигу чемпионов.

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Относительно будущего не беспокоюсь. Я сосредоточен на своей команде, на настоящем. После завершения сезона буду разбираться с контрактом. Летом вы узнаете больше", – приводит слова Хаверца Sport Bild.

К слову, недавно появилась информация, что хавбек может оказаться в Баварии через год. Ориентировочная сумма трансфера – 75 млн евро, хотя "фармацевты" стремятся выручить за 19-летнего немца не менее 100 млн.

В сезоне 2018/19 Кай Хаверц провел 27 матчей в Бундеслиге, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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