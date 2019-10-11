Хаверц может перейти в Барселону за 100 млн евро

Немецкий полузащитник уже в ближайшее время может оказаться в новой команде – за игроком выстроилась очередь из топ-клубов Европы.

Скауты каталонской Барселоны Рамон Планес, Горан Вучевич и Боян Кркич-старший остались довольны игрой полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца в товарищеском матче Германия – Аргентина, утверждает Mundo Deportivo.

Ювентус и ПСЖ поборются за Хаверца

Каталонцам придется заплатить немалую сумму за игрока, ведь Байер правит за своего футболиста примерно 100 млн евро. Ранее немецкий клуб хотел получить за молодого таланта около 70 млн евро, однако интерес других клубов резко поднял трансферную стоимость игрока.

К слову, в услугах Хаверца, кроме Барселоны, заинтересован ряд других клубов, среди которых называют Манчестер Юнайтед, Ювентус, Баварию и дортмундскую Боруссию.

Контракт Хаверца с Байером рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и ассист в 10 матчах за "фармацевтов" во всех турнирах.

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