Хавбек Ворсклы Шехич выбыл минимум до конца года

Травма полузащитника Ворсклы Эдина Шехича оказалась крайне серьезной.

Ворскла не сможет рассчитывать на полузащитника Эдина Шехича минимум до конца 2019 года, сообщает Футбол NEWS.

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Босниец перенес операцию на колене и сейчас восстанавливается после травмы на родине.

Ворскла после 6 туров находится на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 7 очков. В следующем туре полтавчане сыграют против Карпат. Матч состоится 14 сентября в 17:00.

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