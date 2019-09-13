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Хавбек Ворсклы Шехич выбыл минимум до конца года

19:49 3 Читати українською
Хавбек Ворсклы Шехич выбыл минимум до конца года
Эдин Шехич (справа) / ФК Ворскла

Травма полузащитника Ворсклы Эдина Шехича оказалась крайне серьезной.

Ворскла не сможет рассчитывать на полузащитника Эдина Шехича минимум до конца 2019 года, сообщает Футбол NEWS.

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Босниец перенес операцию на колене и сейчас восстанавливается после травмы на родине.

Ворскла после 6 туров находится на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 7 очков. В следующем туре полтавчане сыграют против Карпат. Матч состоится 14 сентября в 17:00.

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