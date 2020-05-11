Хавбек Вольфсбурга Герхардт получил ужасную травму

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"Динамо було фаворитом і у фіналі, але мені загрожувала смерть": як Лобановському не дозволили виграти Кубок чемпіонів
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"Это честь для меня, Динамо – великая команда": игрок Барселоны оценил интерес киевлян к своему трансферуУкраина — 08:15 446
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Динамо Брест одолело минских одноклубников в дерби – привет из Донецка не остановил украинцев от преследования БАТЭМир — 10 май 531
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Милевский и компания пытаются продолжить серию побед в дерби: прямая видеотрансляция матча Динамо Брест – Динамо МинскМир — 10 май 240
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