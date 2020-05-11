Хавбек Вольфсбурга Герхардт получил ужасную травму

Полузащитник немецкого Вольфсбурга Янник Герхардт травмировал лицо во время двусторонки на тренировочном занятии.

26-летний немец сломал скуловую кость на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

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Герхардт травмировался во время субботнего занятия. Он был госпитализирован для детального обследования, где и поставили серьезный диагноз. Сроки восстановления Герхардта пока неизвестны. Возможно, хавбек сможет играть в специальной защитной маске.

В нынешнем сезоне Янник Герхардт провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист.

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