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Хавбек Вольфсбурга Герхардт получил ужасную травму

09:35 74 Читати українською
Хавбек Вольфсбурга Герхардт получил ужасную травму
Янник Герхардт / dpa

Полузащитник немецкого Вольфсбурга Янник Герхардт травмировал лицо во время двусторонки на тренировочном занятии.

26-летний немец сломал скуловую кость на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

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Герхардт травмировался во время субботнего занятия. Он был госпитализирован для детального обследования, где и поставили серьезный диагноз. Сроки восстановления Герхардта пока неизвестны. Возможно, хавбек сможет играть в специальной защитной маске.

В нынешнем сезоне Янник Герхардт провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 1 ассист.

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Германия Янник Герхардт Янник Герхардт Вольфсбург Вольфсбург
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