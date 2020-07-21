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Хавбек Вольф сменил РБ Лейпциг на Боруссию М

21 июля 19:12 - Читати українською
Хавбек Вольф сменил РБ Лейпциг на Боруссию М
Ханнес Вольф (справа) / ФК Боруссия М

Полузащитник Ханнес Вольф оформил переход из РБ Лейпциг в Боруссию Менхенгладбах.

21-летний австриец перебрался на Боруссия-Парк, сообщает официальный сайт клуба.

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Боруссия М взяла Вольфа в аренду на один сезон. Кроме того, соглашением между клубами предусмотрена опция выкупа хавбека. Вольф является уроженцем австрийского Граца и дебютировал на профессиональном уровне в Лиферинге, а затем он выступал за Ред Булл Зальцбург.

В сезоне 2019/20 Ханнес Вольф провел 5 матчей во всех турнирах. Также полузащитник защищает цвета сборной Австрии U-21.

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