Хавбек Вереса опубликовал фотографии из оккупированного Крыма – клуб отреагировал на поведение игрока

Директор Вереса Ирина Теслюк рассказала о санкциях для полузащитника клуба Юрия Соломки, который в соцсетях запостил фотографии с посещения оккупированного Крыма.

"Это негативная ситуация для нашего клуба. Когда я увидела эти посты в соцсетях, то была возмущена. Я очень люблю Ялту, Крым – это Украина. Но, к сожалению, на сегодня это оккупированные территории. Я считаю недопустимым любую пропаганду страны-агрессора со стороны публичных людей, и наших игроков тоже.

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Он не должен был этого делать. Мы проведем лекцию, раньше мы делали это неоднократно. Патриотизм для нас – не пустое слово. У народного клуба Вереса есть свои принципы. Если футболисты или работники клуба не согласны с ними, то наши пути расходятся. Мы проведем беседу и с Юрой, и с другими игроками, возможно, он не понимал, что делал. Моя позиция – недопустимо постить фотографии оккупированных территорий", – подчеркнула Теслюк в интервью YouTube-каналу ТРК РИТМ.

Соломка присоединился к Вересу в июле 2019 года, до этого он защищал цвета Колоса, Полтавы, Гелиоса, Полесья, Кобры, Черноморца и Украгропрома.

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