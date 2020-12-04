Хавбек Униона в высоком прыжке едва не снес голову сопернику – жестокие реалии берлинского дерби
22:50 - Читати українською
Герта и Унион подошли к очному матчу в 10 туре Бундеслиги гипермотивированными.
90' live
51’ Петер Пекарик
74’ Кшиштоф Пйонтек
77’ Кшиштоф Пйонтек
Тайво Авоньи 20’
Роберт Андрих 23’
20’ Тайво Авоньи
23’ Роберт Андрих
51’ Петер Пекарик
74’ Кшиштоф Пйонтек
77’ Кшиштоф Пйонтек
Гости вышли вперед на 20 минуте, но почти сразу остались в меньшинстве.
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Команду подвел Роберт Андрих. Хавбек Униона высоко задрал ногу и едва не снес голову Люке Тусару. Арбитр рассудил эпизод и без помощи VAR – прямая красная карточка для Андриха.
Добавим, что перед поединком Унион занимал седьмую строчку Бундеслиги, а Герта только тринадцатую.
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