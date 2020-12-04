Герта и Унион подошли к очному матчу в 10 туре Бундеслиги гипермотивированными.

Гости вышли вперед на 20 минуте, но почти сразу остались в меньшинстве.

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Команду подвел Роберт Андрих. Хавбек Униона высоко задрал ногу и едва не снес голову Люке Тусару. Арбитр рассудил эпизод и без помощи VAR – прямая красная карточка для Андриха.

Добавим, что перед поединком Унион занимал седьмую строчку Бундеслиги, а Герта только тринадцатую.

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