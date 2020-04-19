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Хавбек Украины-U21 считает, что Ротань не виноват в плохом старте команды в отборе на Евро-2021

17:02 17 Читати українською
Хавбек Украины-U21 считает, что Ротань не виноват в плохом старте команды в отборе на Евро-2021
Максим Чех (справа) / фото: Мариуполь

Чемпион мира в составе Украины U-20 Максим Чех оценил выступления молодежной сборной в отборе на Евро-2021.

"Мы сами виноваты в таких результатах. Теперь ничего не остается, как во всех оставшихся матчах, выложиться на максимум, чтобы исправить наше положение. Мы будем играть и бороться до последнего.

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У Руслана Ротаня интересные тренировки, все понятно объясняет. Не его вина, что мы неудачно начали отборочный турнир", – цитирует Чеха Команда 1.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и одержала одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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Теги
Сборная Украины U-21 Максим Чех Максим Чех Руслан Ротань Руслан Ротань
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