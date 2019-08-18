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Хавбек Шеффилд Юнайтед Ландстрем установил уникальное достижение в матче АПЛ

19:56 50 Читати українською
Хавбек Шеффилд Юнайтед Ландстрем установил уникальное достижение в матче АПЛ
Белдок и Ландстрем / официальный сайт АПЛ

Полузащитник английского Шеффилд Юнайтед Джон Ландстрем своим голом в матче 2-го тура Премьер-лиги против лондонского Кристал Пэлас не только принес победу "клинкам" (1:0).

48’ Джон Ландстрем
 
48’ Джон Ландстрем

Теперь 25-летний хавбек забивал во всех четырех профессиональных дивизионах Англии. Об этом сообщает Opta Sports.

Шеффилд Юнайтед минимально победил Кристал Пэлас: 2-й тур АПЛ, матчи воскресенья

Ландстрем на 48-й минуте был первым на добивании в атаке Юнайтед и ударом под перекладину открыл счет. Минимальный перевес продержался до финального свистка, обеспечив шеффилдцам первую победу в нынешнем сезоне.

К слову, Джон Ландстрем является воспитанником Эвертона, однако за первую команду "ирисок" не сыграл ни одного поединка. В его активе забитые мячи в составе Йовила, Оксфорд Юнайтед и Шеффилд Юнайтед.

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Теги
Англия Джон Ландстрем Джон Ландстрем Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Рекорды Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
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