Хавбек Шеффилд Юнайтед Ландстрем установил уникальное достижение в матче АПЛ

Полузащитник английского Шеффилд Юнайтед Джон Ландстрем своим голом в матче 2-го тура Премьер-лиги против лондонского Кристал Пэлас не только принес победу "клинкам" (1:0).

Теперь 25-летний хавбек забивал во всех четырех профессиональных дивизионах Англии. Об этом сообщает Opta Sports.

Шеффилд Юнайтед минимально победил Кристал Пэлас: 2-й тур АПЛ, матчи воскресенья

Ландстрем на 48-й минуте был первым на добивании в атаке Юнайтед и ударом под перекладину открыл счет. Минимальный перевес продержался до финального свистка, обеспечив шеффилдцам первую победу в нынешнем сезоне.

К слову, Джон Ландстрем является воспитанником Эвертона, однако за первую команду "ирисок" не сыграл ни одного поединка. В его активе забитые мячи в составе Йовила, Оксфорд Юнайтед и Шеффилд Юнайтед.