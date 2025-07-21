Хавбек Шахтера вспомнил самых влиятельных игроков в карьере – один из них представляет другой клуб УПЛ: "Иногда мог накричать"
Полузащитник Шахтера Олег Очеретько отметил двух игроков, которые, по его мнению, больше всего повлияли на его становление как футболиста.
– Ты являешься воспитанником академии Шахтера, это твоя родная команда, ты прошел здесь довольно долгий путь. Возможно, вспомнишь, кто из партнеров по команде больше всего научил тебя чему-то или у кого ты получил больше всего футбольных знаний?
– Я думаю, что Тарас Степаненко, который сейчас в Турции играет, потом Владислав Бабогло – потому что это два человека, которые очень профессиональные, я вообще в шоке.
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– А как именно они на тебя повлияли? Что именно можешь выделить?
– Характер, бойцовские качества. Когда игра не идет, всегда, когда я был в Карпатах, Бабогло показывал характер и помогал. Иногда мог накричать хорошо, иногда мог объяснить. Я думаю, что это давало влияние команде.
– А сейчас есть такой явный лидер в команде, по твоему мнению?
– Коля Матвиенко. Это капитан наш - он лидер, 100 процентов.
– Он выполняет свои обязанности на 10 из 10?
– Да, даже больше, – сказал Очеретько для пресс-службы Шахтера.
Напомним, что Олег Очеретько провел прошлый сезон в Карпатах. Всего полузащитник отыграл 26 матчей за клуб, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
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