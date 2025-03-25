Хавбек Шахтера и сборной Украины Егор Назарина поделился эмоциями после поединка против Бельгии (общий счет 3:4).

"С гордостью делюсь этими моментами – вызов в национальную сборную стал для меня огромной честью!

Трубин отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии с Луниным в воротах: "Я очень разочарован"

Первая игра – победа, вторая – поражение, но мы не останавливаемся. Каждый матч – это шаг вперед, это возможность стать сильнее.

Спасибо всем, кто верит в нас. Мы играем не только за себя – мы играем за нашу страну. Вперед, Украина! Вместе – к новым победам!", – написал Назарина в своем Instagram.

К слову, в противостоянии с Бельгией Егор Назарина провел на поле лишь две минуты в первом матче, а ответный матч хавбек просидел в запасе.

"Ребров получил позор": сборная Украины в "Икарусе с гармошкой", румыны хотя бы "Петриот" дали – наша 18-я разгромная