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Хавбек Шахтера Пихальонок перенес операцию в Барселоне

14:42 15 Читати українською
Хавбек Шахтера Пихальонок перенес операцию в Барселоне
Александр Пихальонок (сзади) / Шахтер

Полузащитник Шахтера Александр Пихальонок успешно прооперирован после травмы.

В поединке четветого тура УПЛ между Львовом и Шахтером хавбек "горняков" Александр Пихальонок получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

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22-летний футболист был успешно прооперирован в Барселоне, сообщает официальный твиттер Шахтера. Ранее сообщалось, что восстановление займет 6 месяцев.

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К слову, прошлый сезон Пихальонок провел в аренде в Мариуполе. В текущем сезоне полузащитник провел за Шахтер 2 матча, результативными действиями не отличался.

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Шахтер Шахтер Тяжелая травма Александр Пихаленок Александр Пихаленок
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