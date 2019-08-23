Хавбек Шахтера Пихальонок перенес операцию в Барселоне

Полузащитник Шахтера Александр Пихальонок успешно прооперирован после травмы.

В поединке четветого тура УПЛ между Львовом и Шахтером хавбек "горняков" Александр Пихальонок получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Шищенко: Победу над Мариуполем Шахтер посвятит Пихаленку – и это будет правильно

22-летний футболист был успешно прооперирован в Барселоне, сообщает официальный твиттер Шахтера. Ранее сообщалось, что восстановление займет 6 месяцев.

Пятов пропустил тренировку Шахтера – голкипер может может не сыграть против Мариуполя

К слову, прошлый сезон Пихальонок провел в аренде в Мариуполе. В текущем сезоне полузащитник провел за Шахтер 2 матча, результативными действиями не отличался.