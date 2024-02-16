"Мы ждали тяжелого поединка, потому что Марсель – сильная команда, несмотря на то, что у них сейчас кризис. Но при этом, думаю, мы заслужили чуть больше, чем ничья. Но ничего, у нас все впереди есть еще второй матч. Надеюсь, в конце концов все будет так, как мы хотим.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Сказалось ли отсутствие игровой практики? Все-таки у нас два месяца не было официальных игр. Поэтому, конечно, игрового тонуса не хватало, товарищеские матчи его не создадут. Это наложило отпечаток на игру, но нам удалось показать хорошую готовность.

Незасчитанный гол? Ну, если не засчитали, значит так и есть. Судье помогает VAR, поэтому я считаю, что все было правильно. Как сказалась на команде игровая модель Пушича? Думаю, во второй части сезона игра команды будет отличаться от того, что было в первой.

На сборах мы хорошо поработали. Может, за время сборов тренеру не удалось донести до нас все свои идеи, поэтому считаю, что наша игра еще улучшится. Что нужно сделать в Марселе? Все просто: достаточно будет выиграть со счетом 1:0", – поделился Назарина в комментарии Terrikon.

Напомним, Шахтер и Марсель разошлись боевой ничьей (2:2) в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы. В составе "горняков" отмечались Матвиенко и Эгиналдо. Ответный матч будет сыгран 22 февраля.

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