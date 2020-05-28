Хавбек Шахтера оценил готовность команды к матчу с Динамо

Полузащитник Шахтера Александр Пихалёнок поделился впечатлениями после товарищеского матча против Оболони-Бровар (4:0).

"Провели хороший спарринг вместо тренировки. Счет 4:0 закономерен. Думаю, будем полностью готовы к игре с Динамо. Все соскучились по официальным матчам, ждем их с нетерпением.

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Я восстановился и готов помогать команде. Ко мне обычные требования, как и для всех полузащитников: быстро разворачивать атаки и подстраховывать друг друга. Тактические моменты точно все вспомнили. А физически, думаю, подойдем в полной боевой готовности уже к матчу с Динамо", – Пихалёнка пресс-служба Шахтера.

К слову, против Оболони-Бровар "горняки" провели уже второй спарринг после выхода из карантина, в предыдущем матче команда Луиша Каштру обыграла Рух (4:1). Уже 31 мая Шахтер проведет матч 24-го тура УПЛ против киевского Динамо.

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