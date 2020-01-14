Рома может заменить травмированного Дзаньоло хавбеком Шахтера

Итальянский клуб активизируется на трансферном рынке в поисках замены Николо Дзаньоло, который получил тяжелую травму.

Одним из кандидатов на замену игроку сборной Италии стал хавбек Шахтера Маркос Антонио, информирует Il Messagero. Присмотреться к 19-летнему футболисту руководству "волков" порекомендовал главный тренер команды Паулу Фонсека.

Дзаньйоло был прооперирован после тяжелой травмы

Также в список потенциальных новичков Ромы попали Гонсало Вильяр (Эльче), Гаэтано Кастровилли (Фиорентина), Агустин Альмендра (Бока Хуниорс) и Орель Мангала (Штутгарт).

Напомним, Николо Дзаньоло получил разрыв крестообразных связок колена в матче против Ювентуса. Для восстановления молодой звезде Ромы понадобится 5-6 месяцев.

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