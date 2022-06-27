У полузащитника Даниила Игнатенко, права на которого принадлежат Шахтеру, есть шанс продолжить карьеру как в Бордо, так и в других клубах Европы.

Об этом рассказал журналист Виктор Вацко в эфире авторской программы.

"Бордо согласился активировать опцию выкупа Игнатенко. До 1 июля жирондинцы должны выплатить Шахтеру прописанную трансферную стоимость 2,5 млн евро.

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Недавно Бордо отправили в третий дивизион французского футбола, поскольку у жирондинцев 40-миллионный дефицит бюджета. В этом контексте возникает вопрос, способны ли они выплатить эту компенсацию за Игнатенко.

Французы понимают, что могут наполнить бюджет, тут же перепродав Даниила Игнатенко. Недавно он дебютировал за сборную Украины – а это огромный плюс к его трансферной стоимости. Есть несколько предложений, причем два – серьезных. Это клуб первой немецкой Бундеслиги и представитель Чемпионшипа.

Очень серьезный предметный интерес, плюс три клуба бельгийской элиты. Хорошие клубы, но пока без конкретики. Поэтому, думаю, Даниил Игнатенко продолжит карьеру не в Шахтере, а за границей", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Соглашение 25-летнего Игнатенко с Шахтером рассчитано еще на один сезон. За 11 матчей в составе Бордо хавбек отдал 3 ассиста, а в июне сыграл два дебютных поединка за национальную сборную Украины.

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