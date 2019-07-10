Хавбек сборной Украины U-21 Вакулко объяснил отказ возвращаться в Партизан

Полузащитник СК Днепр-1 Юрий Вакулко рассказал, почему выбрал новичка УПЛ и не захотел возвращаться в Партизан.

"Конечно, я очень рад, что вернулся в Днепр. Хотел бы поблагодарить Дмитрию Станиславовичу Михайленко и Андрею Анатольевичу Русолу за эту возможность.

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Что касается самого перехода, то последний год я был в аренде в Арсенале-Киев, а за это время в сербском Партизане, которому принадлежал мой контракт, многое изменилось – и все руководство, и три главных тренера за один год.

В результате новое руководство клуба сказало, что на меня не рассчитывает, хотя я просто мог бы приехать и отбывать контракт. Однако, я хотел играть и выбрал футбол. Поэтому сейчас я в СК Днепр-1", – цитирует Вакулко официальный сайт днепрян.

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