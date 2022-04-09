Полузащитница Кривбасса Тамила Химич перешла в Эспаньол, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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27-летняя футболистка будет выступать в составе барселонской команды до конца сезона.

Напомним, Химич присоединилась к Кривбассу в феврале 2021 года. До этого она защищала цвета Минска и Сплита, с которыми стала чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Хорватии соответственно. За сборную Украины провела 45 матчей, в которых забила 3 гола.

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