Хавбек сборной Украины продолжит карьеру в Эспаньоле
08:00 - Читати українською
Еще одна украинская футболистка трудоустроилась в Европе.
Полузащитница Кривбасса Тамила Химич перешла в Эспаньол, сообщает официальный сайт испанского клуба.
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27-летняя футболистка будет выступать в составе барселонской команды до конца сезона.
Напомним, Химич присоединилась к Кривбассу в феврале 2021 года. До этого она защищала цвета Минска и Сплита, с которыми стала чемпионом Беларуси и обладателем Кубка Хорватии соответственно. За сборную Украины провела 45 матчей, в которых забила 3 гола.
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