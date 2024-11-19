Еще один наш земляк – Максим Лень – получил признание в Европе.

Украинский полузащитник Максим Лень продлил контракт с Фортуной, сообщает официальный сайт дюссельдорфского клуба.

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Соглашение 17-летнего хавбека с немцами рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что футболист будет выступать за Фортуну U-23.

"Максим достиг значительного прогресса, о чем свидетельствуют последние вызовы в сборную. Как технически мощный полузащитник, он особенно характеризуется своей надежностью с мячом и игровым интеллектом. Продление контракта для команды U-23 является логическим следствием его выступлений, и мы верим, что он сразу закрепится на старшем уровне", – отметил спортивный директор Фортуны Штефан Фольмергаузен.

Напомним, Лень – воспитанник ФК Львов. Играл за Карпаты, откуда после начала полномасштабного вторжения переехал в Германию. Выступал за сборные Украины U-17 и U-19.

К слову, Фортуна в турнирной таблице Второй Бундеслиги после 12-ти туров идет третьей, отставая от лидера – Ганновера – на 1 очко.

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