Молодежная лига НФС, группа Е, 6-й тур

Бавария U-19 – Штутгартер Кикерс U-19 – 7:1

Экс-форвард Динамо оформил дубль в Германии, выведя свою команду в лидеры – 6-й гол от украинца за 3 тура (ВИДЕО)

Бавария продолжает штамповать победы на всех уровнях. Очередную победу в Молодежной лиге НФС одержала и команда U-19. Под каток "Ротен" попал Штутгартер Кикерс, который получил от именитого соперника аж семь мячей, сумев ответить лишь голом престижа.

Приятно, что к разгрому присоединился и украинец. Экс-хавбек Шахтера Богдан Оличенко на 33-й минуте получил верховую передачу из глубины, ворвался в штрафную левым флангом и с острого угла под давлением защитника пробросил сферу в сетку.

Напомним, Оличенко – воспитанник Шахтера. В марте 2022-го перешел в Баварию, где выступал сначала за U-17. В текущем сезоне провел за U-19 шесть матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

