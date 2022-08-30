– Летом была информация, что вы можете вернуться в Шахтер. Был ли такой вариант?

– Интерес был, но до конкретики дело не дошло – в клуб ни одной бумаги не поступало. В итоге все быстро затихло.

– Выходит, Йовичевич вас хотел видеть в Шахтере, но что-то не получилось?

– Да.

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– О чем вы общались с Йовичевичем после его ухода в Шахтер?

– Когда его официально назначили в Шахтер, он позвонил не только мне, но и другим ребятам из команды. Поблагодарил нас за совместную работу и пожелал удачи.

– Будет ли у вас дополнительное настроение на матч с Шахтером из-за Йовичевича?

– Думаю, да. Матчи с Шахтером будут очень интересны. Но это будет нескоро, мы играем с ними в предпоследнем туре первого круга.

– А были ли у вас варианты с зарубежными клубами?

– Тоже была заинтересованность, но конкретики не было, – резюмировал Пихаленок в комментарии FanDay.

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