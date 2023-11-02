"Клуб моей мечты – это лондонский Арсенал. Я за него болею с шестого класса, поэтому хотел бы там сыграть.

"За Судакова столько не заплатят": Довбик оценил возможность увеличения украинцев в Жироне

Какой тренер за всю карьеру больше всего впечатлил? Одного выделить очень сложно, потому что каждый тренер внес какую-то свою идею, дал мне что-то новое.

Лучшим украинским форвардом после Шевченко считаю Довбика, а лучший футболист мира для меня это Месси.

А насчет поступка, за который стыдно... Это, наверное, когда я получил красную карточку в игре против черниговской Десны (в матче 4-го тура УПЛ в августе 2021 года, – прим.). И там прозвучали оскорбительные слова в адрес арбитра (Екатерины Монзуль, – прим.). Вот за этот поступок мне стыдно", – цитирует Пихаленка Tribuna.

Напомним, контракт Александра со СК Днепр-1 действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

СК Днепр-1 победил Рух благодаря перфомансу Филиппова и Пихалёнка – "спортклубовцы" поднялись на третью позицию в УПЛ