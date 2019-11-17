Хавбек сборной Сербии Максимович назвал игру против Украины лучшей в отборе к Евро-2020

Полузащитник сборной Сербии Неманья Максимович доволен игрой своей команды в поединке против Украины, в котором балканцы упустили победу на последних секундах.

"Считаю, что матч против Украины – лучшая игра Сербии в отборе на Евро-2020. Мы пропустили гол едва ли не после первого же удара по воротам, а второй мяч стал очень неприятным для нас.

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Слышали мы новости о матче Люксембург – Португалия? Конечно, особенно те ребята, которые были в запасе. Когда я был заменен, то надеялся, что они смогут сравнять счет, но этого не произошло, а в итоге Сербия пропустила второй гол.

По моему мнению, мы владели преимуществом в игре против хорошей команды. Против Люксембурга наша команда имела много голевых моментов, а здесь мы забили дважды едва ли не после единственных наших шансов. Но все равно обидно, что не сумели победить", – передает слова Максимовича Mozzart Sport.

Заметим, что Сербия заняла 3 место в группе, но сохраняет шансы выйти на чемпионат Европы через плей-офф, ведь год назад выиграла свою группу Лиги наций.

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