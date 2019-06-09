Хавбек сборной Люксембурга: Радуемся, что завтра можем сыграть с хорошей командой

Хавбек сборной Люксембурга Леандро Баррейро поделился ожиданиями от игры против сборной Украины в 4-м туре квалификации к Евро-2020.

"Настроение у команды очень хорошее, ведь мы завоевали одно очко с Литвой. Могли как выиграть, так и проиграть. В конце игры было напряжение, поэтому мы рады, что взяли очко. Радуемся, что завтра тоже можем сыграть с хорошей командой.

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Я бы не сказал, что была проблема с агрессивностью литовцев. Матч был разделен на фазы, в некоторых они действовали более агрессивно, в некоторых – нет", – цитирует Баррейро Sport.ua.

Напомним, сборная Украины встретится с Люксембургом в 4-м туре квалификации к Евро-2020. Поединок состоится завтра, 10-го июня, начало матча – в 21:45