"В предыдущих моих клубах я играл с несколькими украинцами, даже сейчас выступаю с одним. Но в вопросах об оппонентах я лучше обращусь к тренеру, он может дать мне лучший совет, что ждать от соперника. И в конце концов, они могли бы мне соврать. Конечно, я шучу.

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Украинские игроки и сборная известны на всю Европу, и нам не надо каких-то дополнительных исследований относительно их сильных или слабых качеств. Поверьте, мы их хорошо изучили. Нам надо продемонстрировать это на поле", – сказал Квеквескири в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, матч между сборными Грузии и Украины состоится уже сегодня, 16 ноября, в Батуми. Начало игры в 19:00 по киевскому времени. Обслуживать игру будет английская бригада судей во главе с 39-летним Крисом Каваном.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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