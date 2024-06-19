Хавбек сборной Германии отметился двумя голами на Евро-2024 – он стал пятым самым молодым, кому удалось это сделать
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала забил два гола на Евро-2024.
В возрасте 21 года, 3 месяцев и 23 дней Мусиала стал пятым самым молодым игроком, забившим два гола в истории чемпионатов Европы, сообщает OptaFranz.
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Мусиала забил гол в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Венгрии, который завершился победой немцев со счетом 2:0. Ранее он также отмечался в стартовой игре против сборной Шотландии, где Германия выиграла со счетом 5:1.
Важно отметить, что лишь четырем игрокам удалось достичь этого в младшем возрасте: Уэйну Руни, Криштиану Роналду, Ференцу Бене и Миккелю Дамсгаарду.
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