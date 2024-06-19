В возрасте 21 года, 3 месяцев и 23 дней Мусиала стал пятым самым молодым игроком, забившим два гола в истории чемпионатов Европы, сообщает OptaFranz.

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Мусиала забил гол в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Венгрии, который завершился победой немцев со счетом 2:0. Ранее он также отмечался в стартовой игре против сборной Шотландии, где Германия выиграла со счетом 5:1.

Важно отметить, что лишь четырем игрокам удалось достичь этого в младшем возрасте: Уэйну Руни, Криштиану Роналду, Ференцу Бене и Миккелю Дамсгаарду.

2 - Jamal Musiala erzielt im Alter von 21 Jahren 3 Monaten und 23 Tagen sein zweites EM-Tor – nur vier Spielern gelang dies jünger: Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ferenc Bene und Mikkel Damsgaard. Diamant. #GERHUN #EURO2024 pic.twitter.com/IUQwCfjiLS — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

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