"То, что турнир проходит в Германии, дает нам дополнительные силы. Мы чувствуем поддержку страны, и это большая честь для меня. Я очень счастлив быть здесь и хочу, чтобы страна гордилась нами и радовалась нашим успехам. Это большая ответственность, но она также приносит радость.

Евро-2024: определились все пары 1/4 финала

Игра с Испанией будет сложной. Обе команды имеют достаточно качества, чтобы дойти до финала. Мы должны поддерживать друг друга и верить в свои силы, чтобы победить. У соперников есть много опасных игроков, которые могут решить исход матча, например Нико Уильямс, Ламин Ямал, Педри. Но мы также имеем сильных игроков, поэтому мы должны быть уверенными в себе", – цитирует Мусиалу Sky Sport.

Напомним, что Испания сыграет против Германии в четвертьфинале Евро-2024 в пятницу, 5 июля. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

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