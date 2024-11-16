Гваделупа одержала блестящую победу над Каймановыми островами в Лиге наций КОНКАКАФ. Результат и видео голов – в этой новости на "Футбол 24".

Плей-офф КОНКАКАФ

Каймановы острова – Гваделупа – 0:6

Голы: Мирвал, 12, Леборнь, 37, Плюман, 41, Тилль, 64, Микстур, 71, Оуэнс, 90 (аг)

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Гваделупа в Лиге наций КОНКАКАФ играла в первом матче плей-офф против Каймановых островов. В стартовом составе вышел полузащитник Руха Фредди Плюман. Игрок львовян помог своей команде одержать разгромную победу. Шесть голов пришлось вынимать голкиперу Каймановых островов из своих ворот.

Напомним, Ответный матч между командами состоится 20 ноября.