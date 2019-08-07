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Хавбек Реала Кубо сезон 2019/20 проведет в Вальядолиде, – журналист

22:25 25 Читати українською
Хавбек Реала Кубо сезон 2019/20 проведет в Вальядолиде, – журналист
Такефуса Кубо / Реал

Полузащитник Реала Такефуса Кубо будет выступать в другом клубе Ла Лиги в течение следующего сезона.

Вальядолид согласовал с Реалом аренду 18-летнего хавбека Такефуси Кубо. Соглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает известный журналист Хосеп Педрероль на своей странице в твиттере.

Лунин – приоритетный вариант для Вальядолида, путь для украинца расчистил Ливерпуль

Отмечается, что решающую роль в этом переходе сыграла настойчивость экс-игрока Реала и владельца Вальядолида Роналдо.

Напомним, 18-летний Такефуса перешел в Реал из ФК Токио и подписал контракт на 6 лет. Ожидалось, что ближайший сезон он проведет в Кастильи.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

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