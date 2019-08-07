Хавбек Реала Кубо сезон 2019/20 проведет в Вальядолиде, – журналист

Полузащитник Реала Такефуса Кубо будет выступать в другом клубе Ла Лиги в течение следующего сезона.

Вальядолид согласовал с Реалом аренду 18-летнего хавбека Такефуси Кубо. Соглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает известный журналист Хосеп Педрероль на своей странице в твиттере.

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Отмечается, что решающую роль в этом переходе сыграла настойчивость экс-игрока Реала и владельца Вальядолида Роналдо.

Напомним, 18-летний Такефуса перешел в Реал из ФК Токио и подписал контракт на 6 лет. Ожидалось, что ближайший сезон он проведет в Кастильи.

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