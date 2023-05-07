Недавние неудачи парижан в Лиге чемпионов и чемпионате, а также негативная атмосфера вокруг клуба, заставила итальянца задуматься о своем будущем в команде. Верратти разочаровывает отсутствие целеустремленности у некоторых партнеров по команде.

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Как сообщает L'Equipe, хавбек спросил президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи и спортивного директора Луиша Кампуша, как бы они отреагировали, если бы получили предложение о трансфере. Мнения лидеров по этому поводу разделились. Президент планирует удержать Верратти в команде, а сам Марко уже начал подбирать варианты для предстоящего бегства.

Саудовская Аравия, мечтающая привлечь в свои клубы как можно больше звезд, очень заинтересована в услугах игрока, но итальянец не планирует переезжать на Аравийский полуостров. На Верратте также претендует Интер Майами, в котором выступает украинский защитник Сергей Кривцов. Возвращение в Италию для Марко было бы уместнее, но он понимает, что у итальянских грандов нет достаточных финансовых ресурсов.

Действующее соглашение Верратти с ПСЖ рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 33 матчах во всех турнирах. В его активе одна результативная передача.

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