Вторая лига 2021/22, 4 тур

Перемога – Кристалл – 5:0

Голы: Кича, 38, 55, Радченко, 45+2, 77, Валеев, 80

Накануне днепровская команда одержала вторую победу подряд, разбив херсонский Кристалл.

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Настоящим украшением матча стал гол опытного полузащитника Перемоги Ринара Валеева. Он решился на удар с собственной половины поля, а голкипер гостей не ожидал такой дерзости и не сумел спасти.