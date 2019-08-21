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Хавбек Палмейраса забил фантастический гол пушечным выстрелом – экс-игроки Шахтера и Динамо сыграли за одну команду

19:01 24 Читати українською
Хавбек Палмейраса забил фантастический гол пушечным выстрелом – экс-игроки Шахтера и Динамо сыграли за одну команду
Гремио – Палмейрас

В матче четвертьфинала Копа Либертадорес игрок Палмейрас забил невероятный гол.

В первом матче четвертьфинала Копа Либертадорес Гремио принимал Палмейрас. Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Густаво Скарпа.

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Взятие ворот получилось невероятно красивым. Палмейрас заработал право на штрафной далеко от вратарской площади, однако Скарпа решился на удар. Выстрел оказался невероятно сильным и точным. Мяч от перекладины залетел в ворота.

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Отметим, что в матче приняли участие бывший нападающий Шахтера Луис Адриано, который сыграл 74 минуты, а также экс-игрок Динамо Дуду. Оба играют за Палмейрас.

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Теги
Мир Луис Адриано Луис Адриано Дуду Перейра Дуду Кубок Либертадорес Видеоновости Палмейрас Палмейрас
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