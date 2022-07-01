В 1/8 финала Палмейрас без особых проблем разгромил Серро Портеньо (3:0). Все три мяча были забиты после перерыва, а первый тайм запомнился курьезом.

На 8 минуте "зеленые" заработали право на угловой, который принялся исполнять Скарпа. Но хавбек сконфузился, ударив ногу бокового арбитра вместо мяча и упав. Соцсети просто запестрели курьезом и шутками.

- Никто не может подать угловой хуже, чем Леандро Фернандес -

Густаво Скарпа: подержи мое пиво pic.twitter.com/63W7wruyNj — VarskySports (@VarskySports) 29 июня 2022 г. К слову, Густаво в текущем сезоне провел уже 34 поединка за "зеленых", в которых забил восемь мячей и отдал столько же ассистов. Он одевает футболку Палмейраса с 2018-го.

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