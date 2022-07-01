Хавбек Палмейраса опозорился во время подачи углового, ударив арбитра вместо мяча: курьезное видео
07:30 - Читати українською
Бразильский полузащитник Густаво Скарпа стал главным героем соцсетей после матча Кубка Либертадорес.
В 1/8 финала Палмейрас без особых проблем разгромил Серро Портеньо (3:0). Все три мяча были забиты после перерыва, а первый тайм запомнился курьезом.
На 8 минуте "зеленые" заработали право на угловой, который принялся исполнять Скарпа. Но хавбек сконфузился, ударив ногу бокового арбитра вместо мяча и упав. Соцсети просто запестрели курьезом и шутками.
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