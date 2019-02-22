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Хавбек Олимпиакоса Поденсе сломал стенд в микс-зоне НСК Олимпийский

10:07 104 Читати українською
Хавбек Олимпиакоса Поденсе сломал стенд в микс-зоне НСК Олимпийский
Даниель Поденсе / УЕФА

Полузащитник Олимпиакоса Даниель Поденсе не сдержал эмоций после поражения в 1/16 финала Лиги Европы против Динамо и разбил стенд в микс-зоне НСК Олимпийский.

Киевское Динамо сумело пройти Олимпиакос в 1/16 финала Лиги Европы благодаря дебютном гола Франа Соля за новый клуб.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Игрок греческой команды Даниэль Поденсе после матча разбил стенд в микс-зоне НСК Олимпийский, не сдержав эмоций после вылета.

Сегодня, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени состоится жеребьевка 1/8 финала. Динамо точно не сыграет против Зенита и Краснодара.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Даниэль Поденсе Даниэль Поденсе
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