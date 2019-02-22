Хавбек Олимпиакоса Поденсе сломал стенд в микс-зоне НСК Олимпийский

Полузащитник Олимпиакоса Даниель Поденсе не сдержал эмоций после поражения в 1/16 финала Лиги Европы против Динамо и разбил стенд в микс-зоне НСК Олимпийский.

Киевское Динамо сумело пройти Олимпиакос в 1/16 финала Лиги Европы благодаря дебютном гола Франа Соля за новый клуб.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Игрок греческой команды Даниэль Поденсе после матча разбил стенд в микс-зоне НСК Олимпийский, не сдержав эмоций после вылета.

Сегодня, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени состоится жеребьевка 1/8 финала. Динамо точно не сыграет против Зенита и Краснодара.

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