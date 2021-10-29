Хавбек Монтеррея Макси Меса на весь мир унизил Сальвадора Рейеса из Америки.

Судейские скандалы и мадридское дерби тренеров – определился победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Игрок "полосатых" в отчаянном подкате уберег мяч от выхода за пределы поля, однако соперник был совсем рядом. Меса умудрился лежа пробросить мяч между ног Рееса и готовился вырываться на простор. Полузащитнику Америки пришлось фолить на желтую карточку.

Добавим, что Монтеррей одержал минимальную победу и в пятый раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Динаміт, який не здетонував на Камп Ноу – провал вибухового піонера не зачинив двері Барселони для суперзірки-спадкоємця