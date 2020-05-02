Хавбек Монпелье Самбия выписан из реанимации – он первым заболел коронавирусом в Лиге 1

Полузащитник французского Монпелье Жуниор Самбия покинул реанимационное отделение. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом.

Состояние здоровья центрхава "паладинов" значительно улучшилось, сообщает официальный твиттер клуба.

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Самбии был госпитализирован с коронавирусом больше недели назад. Тогда врачи из-за проблем со здоровьем вынуждены были ввести его в состояние искусственной комы. Впоследствии медики смогли выключить аппарат жизнеобеспечения, поскольку Самбия начал дышать самостоятельно.

Напомним, что под давлением властей Франция первой среди топ-чемпионатов завершила сезон, ПСЖ был объявлен чемпионом, а Монпелье финишировал 8-м.

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