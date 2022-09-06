"Быки" уступили Филадельфие в 33-м туре. Игроки проигравшей команды были разочарованы, но больше всего эмоции бушевали у Дрю Ервуда.

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В добавленное арбитром время 22-летний хавбек мощно выбил мяч на трибуны после зафиксированного нарушения правил. Сфера влетела в несколько человек. Ервуд сразу же осознал свою ошибку и полез извиняться, однако болельщики даже не думали его слушать.

Вдобавок к этому Дрю увидел перед собой красную карточку от главного арбитра поединка.

Дрю Йервуд был удален с поля после того, как ударил ногой по мячу на трибунах и травмировал пару болельщиков. Ему отказали в утешении после того, как он прыгнул на трибуны. pic.twitter.com/NC0kf7eesk — ESPN FC (@ESPNFC) 4 сентября 2022 г.

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