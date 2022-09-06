Хавбек МЛС со злости выбил мяч в людей на трибунах – арбитр и болельщики не простили
Эпизод неконтролируемой злобы случился в поединке МЛС между Нью-Йорк Ред Буллз и Филадельфией (0:2).
"Быки" уступили Филадельфие в 33-м туре. Игроки проигравшей команды были разочарованы, но больше всего эмоции бушевали у Дрю Ервуда.
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В добавленное арбитром время 22-летний хавбек мощно выбил мяч на трибуны после зафиксированного нарушения правил. Сфера влетела в несколько человек. Ервуд сразу же осознал свою ошибку и полез извиняться, однако болельщики даже не думали его слушать.
Вдобавок к этому Дрю увидел перед собой красную карточку от главного арбитра поединка.
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