Полузащитник закарпатского Миная Эльдар Кулиев поделился соображениями относительно вызова в молодежную сборную Украины и возможных выступлений в команде Азербайджана.

"Да, меня действительно пригласили в молодежную сборную Украины. Но это был лишь резервный список.

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А из сборной Азербайджана никто мне официального приглашения не посылал. Были просто разговоры. Что будет дальше – покажет время. Приму решение, исходя из ситуации", – признался хавбек в комментарии Azerisport.

Отметим, что воспитанник школы киевского Арсенала Эльдар Кулиев имеет азербайджанские корни. Ранее местная федерация пригласила в сборную других уроженцев Украины – Павла Пашаева, Эмиля Мустафаева, Рустама Ахмедзаде и Анатолия Нуриева.

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