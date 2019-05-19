Хавбек Металлиста 1925 забил гол с центра поля ударом со штрафного – ему всего 13 лет

Полузащитник Металлиста 1925 U-14 Эдуард Гарибян отличился невероятным голом в матче со сверстниками из Азовстали (1:1) в матче 17-го тура Высшей лиги ДЮФЛУ.

На 55-й минуте поединка хавбек 2005 года рождения решился на прямой удар со штрафного с центра поля, застав врасплох голкипера соперников.

Основатель Металлиста 1925 Стороженко резко ответил на информацию об участии команды в договорных матчах

Гол Гарибяна принес Металлисту 1925 важную ничью в предпоследнем туре первенства.