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Хавбек Металлиста 1925 забил гол с центра поля ударом со штрафного – ему всего 13 лет

19 мая 13:36 308 Читати українською
Хавбек Металлиста 1925 забил гол с центра поля ударом со штрафного – ему всего 13 лет
Металлист 1925 U-14 / соцсети

Полузащитник Металлиста 1925 U-14 Эдуард Гарибян отличился невероятным голом в матче со сверстниками из Азовстали (1:1) в матче 17-го тура Высшей лиги ДЮФЛУ.

На 55-й минуте поединка хавбек 2005 года рождения решился на прямой удар со штрафного с центра поля, застав врасплох голкипера соперников.

Основатель Металлиста 1925 Стороженко резко ответил на информацию об участии команды в договорных матчах

Гол Гарибяна принес Металлисту 1925 важную ничью в предпоследнем туре первенства.

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