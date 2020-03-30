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Хавбек Мариуполя снял оригинальное видео для защиты экологии – на заднем фоне дымился завод

30 марта 23:46 17 Читати українською
Хавбек Мариуполя снял оригинальное видео для защиты экологии – на заднем фоне дымился завод
Игорь Тищенко / Сайт Мариуполя

Игрок Мариуполя Игорь Тищенко продемонстрировал, что тема сохранения окружающей среды ему не безразлична.

Полузащитник азовцев посягнул на славу шведской экоактивистки Греты Тунберг, но его акция оставила немало вопросов.

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"Друзья, природе нужна наша помощь, поэтому давайте откажемся от пластиковых пакетов для сохранения экологии", – заявил Тищенко в видео на своей странице в Instagram. Впрочем, хавбек Мариуполя явно выбрал не лучшее место для съемок, ведь позади него четко заметен дым заводов, которые также являются не лучшими "друзьями" природы.

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Игорь Тищенко Игорь Тищенко Мариуполь Мариуполь Видеоновости
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