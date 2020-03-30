Хавбек Мариуполя снял оригинальное видео для защиты экологии – на заднем фоне дымился завод

Игрок Мариуполя Игорь Тищенко продемонстрировал, что тема сохранения окружающей среды ему не безразлична.

Полузащитник азовцев посягнул на славу шведской экоактивистки Греты Тунберг, но его акция оставила немало вопросов.

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"Друзья, природе нужна наша помощь, поэтому давайте откажемся от пластиковых пакетов для сохранения экологии", – заявил Тищенко в видео на своей странице в Instagram. Впрочем, хавбек Мариуполя явно выбрал не лучшее место для съемок, ведь позади него четко заметен дым заводов, которые также являются не лучшими "друзьями" природы.