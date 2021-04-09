"Предложение от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана было. Но я все еще не знаю, как будет.

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Нужно все обсудить с родителями. Моя мама против, но с отцом еще не говорил об этом. В ближайшее время дам окончательный ответ", – сказал Кулиев в комментарии изданию Azerisport.

Напомним, Кулиев – воспитанник Шахтера. К лагерю Мариуполя присоединился в августе 2019 года. В текущем сезоне провел за азовцев 5 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличался.

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