"Это решение было вполне обдуманным и сознательным, у нас было время его обсудить с семьей и принять. Для меня Украина всегда значила много, все мои друзья знали, что это государство, откуда родом моя семья.

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И хотя я сам родился и вырос в Великобритании, в Англии, у нас в семье говорят на украинском языке. Мама нас с братом учила украинскому языку, а нам было очень приятно, когда Украина достигала успехов в футболе, в песенных конкурсах, в культуре.

Когда впервые прозвучало предложение выступать именно за Украину? Больше года назад мама получила звонок из Украинской ассоциации футбола – ей сообщили, что следят за моими успехами и предлагают выступать за юношескую сборную Украины.

Я был очень рад и все в семье также! Мы с благодарностью приняли это предложение и постоянно держали контакт. Я играл, зная, что на Родине за мной следят. Процесс решения всех вопросов по документам, возможности меня заиграть длился некоторое время. Но мы лично, я и моя семья, приняли это решение с радостью", – сказал Бауманн в комментарии Українському футболу.

Напомним, полузащитник Манчестер Юнайтед уже успел дебютировать за сборную Украины, выйдя на замену на 83-й минуте матча против Казахстана в рамках отбора на Евро-2025. К сожалению, "сине-желтые" потерпели обидное поражение, уступив со счетом 1:2.

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