Полузащитник Манчестер Юнайтед Захар (Закери) Бауманн официально получил паспорт гражданина Украины, информирует пресс-служба УАФ.

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17-летний юноша – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в Болтоне и всю карьеру проводит в академии МЮ. Бауманн играет в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой "дьяволов" Полом Скоулзом. Недавно он подписал профессиональный контракт и регулярно тренируется с первой командой Юнайтед. В текущем сезоне провел за юношеские составы манкунианцев 9 матчей, оформив один гол и один ассист.

"Я очень рад, что наконец стал гражданином Украины и теперь смогу представлять свою страну на международной арене. Есть волнение, но положительное, потому что я чувствую поддержку многих людей. Не могу дождаться знакомства с командой. И вперед к нашей победе! И не только на футбольном поле", – прокомментировал событие Бауманн, дебют которого можно ожидать уже в ноябрьских матчах сборной Украины U-19.

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