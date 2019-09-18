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Хавбек Мальме Кристиансен: Серия неудач Динамо ни о чем не говорит

11:53 32 Читати українською
Хавбек Мальме Кристиансен: Серия неудач Динамо ни о чем не говорит
Андерс Кристиансен / ФК Мальме

Полузащитник Мальме Андерс Кристиансен поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

 

"Серия неудач Динамо мало о чем говорит. Нельзя сравнивать матчи в еврокубках и чемпионате. Это два разных уровня. Вполне очевидно, что лучше в первом матче победить, чем проиграть", – сказал Кристиансен Expressen.

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В 1 туре группового этапа Лиги Европы Динамо дома примет Мальме. Матч состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

Также в группе с киевлянами находятся Копенгаген и Лугано, которые сойдутся в параллельном поединке.

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