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Хавбек Ливерпуля официально перешел во французский клуб

19:45 17 Читати українською
Хавбек Ливерпуля официально перешел во французский клуб
Клопп и Чиривелья / Getty Images

Ливерпуль отпустил полузащитника Педро Чиривелью в чемпионат Франции.

Нант на своем официальном сайте объявил о подписании 22-летнего испанца.

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Чиривелья покинет Ливерпуль на правах свободного агента, его контракт с новой командой рассчитан до лета 2023 года. Хавбек воспитывался в академии Валенсии, а к мерсисайдцам присоединился семь лет назад. Он так и не смог закрепиться в составе "красных" и в основном ходил по арендам.

Добавим, что в текущем сезоне Чиривелья сыграл за Ливерпуль в шести матчах (по три в Кубке и Кубке лиги), отличился одним ассистом.

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