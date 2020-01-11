Хавбек Карпат Назарина: Для меня выступления за сборную Украины – это цель и мечта

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина надеется, что своей игрой в этом сезоне сможет привлечь внимание тренерского штаба сборной Украины.

"Для меня выступления за сборную – это цель и мечта. Главное – как можно лучше выполнять свою работу и помогать Карпатам. Если тренерский штаб сборной обратит на меня внимание, будет очень приятно и радостно. Но для этого нужно упорно работать", – цитирует Назарину официальный сайт "зелено-белых".

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К слову, в текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл 11 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. На зимний перерыв Карпаты ушли на последнем месте турнирной таблицы.

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