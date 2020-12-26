Полузащитник "ласточек" в матче против Брентфорда повторил подвиги легендарного баска.

Конец невероятных серий в видеообзоре матча Лестер – Манчестер Юнайтед – 2:2

Гости неудачно выполнили стандарт, и мяч оказался у Волкса недалеко от центрального круга. Хавбек Кардиффа первым касанием вогнал круглого за шиворот голкиперу Брентфорда, который не ожидал такого маневра.

Шедевр Волкса не помог хозяевам набрать хотя бы очко. После перерыва Серхи Канос оформил хет-трик, а героический валлиец добавил еще один гол – 2:3.

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