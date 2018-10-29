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Хавбек Карабаха Мичел: Мы высокого мнения о сопернике, Ворскла – сильная команда

25 октября 15:18 30 Читати українською
Хавбек Карабаха Мичел: Мы высокого мнения о сопернике, Ворскла – сильная команда
Мичел / Azerisport

Хавбек Карабаха Мичел поделился ожиданиями от матча 3 тура Лиги Европы против Ворсклы.

"Нам предстоит сложная и важная игра. Мы высокого мнения о сопернике. Ворскла – сильная команда. Смотрели их матчи. Они проиграли в двух предыдущих встречах, но создали много проблем соперникам. Нам тоже будет сложно.

Хорошо проанализировали Ворсклу. Думаю, сумеем на поле показать то, что отрабатывали на тренировках, и победим.

Сачко: Ворскла уважает Карабах, но не боится

Игроки полтавского клуба компактно действуют. Атакующие футболисты быстрые. С Арсеналом при счете 0:4 смогли два мяча забить. Это все не просто так. Легкой игры у нас не будет. Но я надеюсь на положительный результат", – цитирует Мичела Azerisport.

Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы

Напомним, что сегодня, 25 октября, состоится матч 3 тура Лиги Европы. Карабах будет принимать полтавскую Ворсклу. Время начала матча – 19:55.

Лига Европы3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четверг 25 октября 2018

Карабах
Матч окончен
0 : 1
Ворскла
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