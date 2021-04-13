25-летний ивуариец не поможет "ирискам" до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Поединок против Кристал Пэлас в 30-м туре АПЛ стал для Гбамена первым и последним матчем кампании 2020/21. Центрхав появился на поле за 11 минут до конца поединка, заменив Хамеса Родригеса. Это появление на поле для Гбамена стала первым после разрыва ахиллова сухожилия и 19-месячного реабилитационного периода.

Однако, в одном из эпизодов он неудачно упал и снова повредил колено. Теперь врачи Эвертона диагностировали у Гбамена повреждения медиальной связки, что автоматически завершило сезон для ивуарийского хавбека.

Отметим, что Жан-Филипп Гбамен переехал на Гудисон Парк летом 2019 года из немецкого Майнца за 25 млн евро.

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