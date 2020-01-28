Политано стал игроком Наполи – раньше он был близок к Роме

Атакующий полузащитник сборной Италии Маттео Политано решил продолжить карьеру в команде Дженнаро Гаттузо.

Вингер миланского Интера Маттео Политано перешел в Наполи, сообщается в официальном Твиттере клуба.

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26-летний вингер перешел в стан неаполитанцев на правах аренды до конца июня 2021 года. Сумма аренды – 2,5 млн евро. Также "партенопейцы" имеют право первоочередного выкупа игрока за 19 млн евро после окончания временного вояжа.

Интересно, что несколько дней назад Политано был близок к переходу в Рому. Он даже ездил на медобследование, однако в итоге переход сорвался.

Напомним, воспитанник Ромы перешел в Интер из Сассуоло в июле 2019 года за 21,1 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за свою команду во всех турнирах 15 игр, результативными действиями не отличался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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